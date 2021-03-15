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大陸前2月規模以上工業增加值年增35.1%

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸前2月規模以上工業增加值年增35.1%。（新華社）
大陸前2月規模以上工業增加值年增35.1%。（新華社）

據大陸國家統計局公布，今年首兩個月大陸規模以上工業增加值按年增長35.1%，比2019年同期增長16.9%，兩年平均增長8.1%，是近兩年同期較高水平。按月比較，2月規模以上工業增加值增長0.69%。

據發布，大陸今年首兩月社會消費品零售總額按年增長33.8%，較前年同期增長6.4%，兩年平均增長3.2%。按月比較，2月社會消費品零售總額上升0.56%。

另外，大陸今年首兩個月固定資產投資按年增長35%，較前年同期增長3.5%，兩年平均增速1.7%。按月比較，2月固定資產投資增長2.43%。

大陸國家統計局表示，大陸今年首兩個月經濟保持恢復性增長，各地區各部門統籌疫情防控和經濟社會發展成效持續顯現，工業和出口較快增長，投資和消費穩步恢復，就業和物價總體穩定，基本民生保障有力，國民經濟持續穩定恢復。

大陸國家統計局提到，受去年同期基數較低等因素影響，主要指標按年增速較高，扣除基數影響，指標增勢平穩，宏觀指標處於合理區間。

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