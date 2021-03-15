下一個產業制高點 陸十四五布局6G先導權

儘管5G正處於商用早期，但多國已開始著手布局6G。南京郵電大學原校長楊震表示，6G將是下一個信息通信技術和產業的制高點，也是下一代信息基礎設施的焦點。

中新社報導，楊震認為，6G特點包括：提供5G無法提供的全球覆蓋；比5G提升10倍以上到厘米級的定位精度、小於1毫秒的端到端傳輸延時；網絡節點達到千萬級的密集接入能力；人工智能AI技術在網絡和業務感知等多方面發揮作用等。

賽迪智庫2020年5月發布「6G概念及願景白皮書」，從網絡接入方式、網絡覆蓋範圍、網絡性能指標、網絡智能化程度、網絡服務邊界等方面力圖定義6G。

賽迪智庫無線電管理研究所副研究員周鈺哲表示，在5G三大應用場景（大帶寬、海量連接、超低延時）基礎上，6G可能發展出人體數字孿生、空中高速上網、基於全息通信的XR、網聯機器人和自治系統等應用。

目前，多國已啟動布局6G研究。美國2020年開放95千兆赫到3太赫茲頻段作為試驗頻譜，並啟動6G技術研發。歐盟於2021年1月啟動6G旗艦研究項目Hexa-X，諾基亞是該項目的主導者。韓國、日本也在加緊布局6G。

根據國際標準化組織3GPP的規劃，該組織2023年開啟對於6G的研究，2025年下半年開始對6G進行標準化，2028年上半年完成6G標準，2028年下半年將會有6G設備產品。

中國大陸2019年就啟動6G研發。周鈺哲表示，「十四五」規劃明確提出前瞻布局6G網絡技術，有望加快6G候選頻段研究和6G關鍵技術突破，掌握標準的先導權和話語權，同時加強頻段、技術、標準、產業的國際共識與合作。