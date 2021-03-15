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進口商品消費維權 跨區機制建立

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

隨著愈來愈多的進口商品進入尋常百姓家，消費者合法權益受損的現象也時有發生。長三角地區近日建立進口商品放心消費維權協作機制，這也是中國大陸首個專門針對進口商品消費維權的跨區域協作機制。

中新社報導，進口商品放心消費長三角協作論壇12日在浙江寧波舉行。會上，上海、浙江、江蘇、安徽的21市（區、縣）消費者權益保護機構，簽署「關於建立長三角地區進口商品放心消費維權協作機制合作協議」。

寧波市消費者權益保護委員會主任車宏斌認為，進口的源頭地往往是風險的源頭地，進口商品從「源」到「流」的過程，也是風險轉移、累積、輻射、擴散和放大的過程。因此，推進進口商品的放心消費，光靠源頭防控和源頭地的努力是不够的，必須加強跨地區協作。

基於這樣的考慮，此次論壇簽署的協議中明確要建立八項協作機制，包括構建進口商品的消費預警信息通報機制、消費糾紛協同研判機制、消費重大投訴聯合約談調處機制、投訴舉報快速協查反饋機制、投訴舉報雙向移送機制、消費教育宣傳協同機制、消費體驗組織協同機制、源頭地和輻射地常態化聯絡交流機制。

輻射 上海

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