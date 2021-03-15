四川德陽 構建多元數位產業格局

近年來，四川省德陽市全力推進數位產業集聚發展，培育壯大數位產業生態，賦能推動傳統產業轉型升級。

德陽把數位經濟作為優先發展、重點發展的主導型產業，釋放經濟增長的新動能，推動全市經濟社會高品質發展。資料顯示，2018年以來，數位經濟重點招商引資專案總投資超過600億元（人民幣，下同），全市已擁有各類數位經濟企業2454家，初步形成電子元件、雲計算、人工智慧、大數據、5G、工業互聯網、電子商務等業態並舉的多元數位產業格局。

作為四川省一體化政務服務平台和「一網通辦」建設試點城市，德陽還積極推進數位治理在政務服務、醫療社保、公安城管、交通出行、生活繳費、旅遊預訂、環保氣象等領域的應用，歸集形成一大批高價值資料資源，為數位經濟發展提供強大的「算據」支撐。

據悉，時代飛揚在德陽投資建設2萬個機櫃，打造西部領先的高規格高性能雲計算中心。四大通信運營商計畫投資7.3億元，建設2100個5G基站，實現德陽和區縣主城區、產業園區連續覆蓋，重點區域深度覆蓋。深入挖掘資料資源、市場資源和應用場景，編制6個專案總投資494.08億元的數位經濟機會清單，推動智慧城市和數位經濟可持續發展。

「十四五」期間，德陽還將加快推動數位產業化，打造具有競爭力的特色數位產業集群。深入推動產業數位化，利用數位技術全方位、全角度、全鏈條賦能傳統產業，推動實體經濟數位化、網路化、智慧化，建設大陸一流的「5G+工業互聯網」先導區。