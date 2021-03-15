守業到創業 「台二代」闖出新天地

脫胎於中國古代名畫家八大山人（朱耷）經典作品，當代藝術家張洹所作版畫「向八大致敬—魚」「向八大致敬—鹿」，近日出現在兩款法國美景酒莊特級紅葡萄酒瓶身上。借助兩枚酒標，歷史悠久的歐洲酒文化與中華傳統文化「結緣」。這一奇思妙想來自於25歲的青年台胞詹衡。

新華社報導，詹衡是位「台二代」。父母創立的競衡集團總部位於上海，涉足地產、金融、餐飲、醫療等諸多行業，母親張簡珍是上海市台商協會首任女會長。

受新冠肺炎疫情影響，在劍橋大學攻讀管理專業的詹衡一年前回到上海，進入競衡集團擔任董事長特別助理。身為父母的掌上明珠，詹衡並不願意「躺贏」。作為「試水」，她策劃了這場法國紅酒與八大山人的「約會」。

詹衡的夢想是在大健康領域創立一個擁有全產業鏈的品牌，「大陸市場競爭激烈，但機會也多。對於有志創業的台青而言，關鍵是要勇敢走出第一步。」詹衡說。

同樣是「台二代」，上海麥可將文創園區總經理連泰瑞早在6年前就邁出了第一步，將父親創辦的服裝廠改造成文創園區。幾年間，麥可將文創園先後吸引了數十家不同業態的兩岸文創企業。目前，融合文創、內容、實體、互動、社群等複合功能的「時光行旅」主題酒店正在建設中，有望成為上海新的「網紅打卡地」。

「文創產業在台灣有傳統優勢，在大陸有發展前景，這給麥可將提供了巨大的機會。」連泰瑞說，希望這座園區不僅成為台灣文創業者拓展大陸市場的首站，也成為激發兩岸文創行業創新火花的平台。

不同於詹衡和連泰瑞，在家族企業上海根萊食品有限公司擔任總經理的史家怡開創的是另一番事業—帶領上海市台協台青部，為台青「落地」上海提供支持。

農曆年剛過，一系列規劃已開始推進，包括組建台青直播組，助力大陸台青創業企業推廣產品，打造台青版「舌尖上的中國」，以美食為媒深化兩岸青年互動交流。

遍布大陸各地的台資企業是兩岸經貿往來的先行者和見證者，愈來愈多的「台二代」走出舒適區，開創屬於自己的一片新天地。