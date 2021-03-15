東莞常平鎮 重點打造「香港城」

廣東東莞市常平鎮政府13日披露，該鎮今年將重點推進「香港城」建設，打造莞港交流合作標竿性項目。該項目計畫年底掛牌招標。

中新社引述常平鎮鎮委書記劉裕昌指出，「香港城」是常平鎮重點打造的項目，目前，該項目的徵拆工作已經取得重大突破，項目範圍內同意徵收房屋達到80%、核心區高達97%。該項目定位為常平實現高質量發展的新引擎，城市形象的「新客廳」。

「香港城」建成後將通過與香港在民生領域進行「軟聯通」探索，在住房貸款、普惠教育、普惠醫療、便捷交通等方面先行先試，為香港民眾在中國大陸生產生活提供更多便利化人性化服務，著力打造莞港交流合作標竿性項目。項目初步計畫年底掛牌招標，一期工程將在2023年左右完成。

去年3月份，常平鎮獲批東莞市深化莞港合作基層改革創新試驗區。目前，常平鎮正全力打造莞港現代服務業融合發展先導區，積極爭取北京、廣東省、東莞市政策扶持，培育一批優質的現代服務業企業，探索「香港服務+東莞製造」的莞港合作新模式。

劉裕昌表示，接下來，常平鎮將以「香港城」為龍頭，以更加開放的姿態構建新發展格局，吸引更多香港青年來中國大陸生活創業。