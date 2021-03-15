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廣州港集團 3月新增6國際航線

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣州港集團稱，今年以來，廣州港南沙港區「一帶一路」方向航線已超過100條。圖為印度航線AS1首靠南沙二期碼頭。（中新社）
廣州港集團稱，今年以來，廣州港南沙港區「一帶一路」方向航線已超過100條。圖為印度航線AS1首靠南沙二期碼頭。（中新社）

廣州港集團13日發布消息稱，今年以來，廣州港南沙港區「一帶一路」方向航線已超過100條，航線密度和覆蓋範圍不斷提升，3月截至目前就新增國際班輪航線6條。

中新社報導，此次新增航線基本為「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）國家沿線航線。3月5日至7日，德翔海運雅加達快線NSJ、日本雙班直航快線JTK3、JTK2分別首航南沙三期；3月8日中聯航運泰國快線SCT首航南沙港區；3月11日新海豐柬泰線VTX4及達飛輪船、中遠海運、東方海外、宏海箱運共同運營的印度航線AS1首航南沙港區。

中國大陸海關總署近期發布的今年前兩個月進出口數據顯示，東協國家繼續為中國大陸第一大貿易夥伴。廣州港集團認為RCEP協定的簽署為集運市場釋放潛力，促進區域內貿易和投資往來，帶動東南亞航線、日韓航線和澳新航線市場需求。

截至目前，廣州港集團今年以來新增國際班輪航線達到10條，國際班輪航線總數達到130條，輻射東南亞、非洲、歐美等世界200多個國家和地區的400多個港口。該集團認為，國際新航線的開拓，預示著國際經濟貿易往來日趨繁忙。

航線 東南亞

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