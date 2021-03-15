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台灣瓷商 把文化送進普通人家

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
台灣法藍瓷工藝品「清明上河圖」亮相廈門文博會，吸引參觀者。（中新社資料照片）
台灣法藍瓷工藝品「清明上河圖」亮相廈門文博會，吸引參觀者。（中新社資料照片）

柿子代表事事如意，竹子代表節節高升，白菜諧音「百財」……這些在中華文化中具有美好寓意的符號生動、立體地呈現在瓷製餐具、擺件上。台灣瓷商侯貫中來到大陸近30年，最幸福的事就是「看到我們自己的文化元素經由作品走進普通人的生活中」。

中新社報導，法藍瓷實業有限公司西北區經理侯貫中說，法藍瓷是台灣知名文創品牌，2002年該品牌創立之初就獲得紐約國際禮品展金獎，產品主要市場在歐美，作品題材以蝴蝶、花鳥等與環保相關的動植物為主。

「本著『from China back to China』的瓷器精神，把在歐美取得的瓷器榮譽帶回到自己的土地上，我們的瓷器應該回歸到我們自己民眾的生活和文化中。」侯貫中說，2005年，該公司開始專注創作以中華傳統文化符號為主題的作品，並在台灣和大陸設立直營零售店。同年，該公司斥資數億人民幣在「瓷都」景德鎮興建法藍瓷生產基地。

台灣法藍瓷工藝品亮相海峽兩岸文博會，吸引民眾參觀。（中新社資料照片）
台灣法藍瓷工藝品亮相海峽兩岸文博會，吸引民眾參觀。（中新社資料照片）

侯貫中說，法藍瓷創新使用了3D立體設備，將文化符號立體呈現，與顧客形成文化層面上的互動，「每次跟喜歡我們作品的顧客聊天，都像是一次對中華文化的溯源之旅」。

1954年出生於高雄的侯貫中在眷村長大，從小他就常聽父親說起祖籍江蘇的梨甜得入口即化，他以為那是父親太過思鄉而誇張的說法。直到父親去世後他回到祖籍，親口吃到家鄉的梨，才明白這種甜不僅是味覺上的，更是歸鄉人心裡的甜。

2012年接連有兩家法藍瓷店落地石家莊。侯貫中說，當地對他們十分熱情，而他更看重的是大陸營商環境愈來愈好，諮詢愈來愈透明，辦事服務有效率。

2020年年初，侯貫中負責的店面受新冠肺炎影響而關停近兩個月，但2020年他們的營業狀況基本正常，利潤率沒有下降。侯貫中估計今年營業額將比前年增長。

法藍瓷 品牌 新冠肺炎

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