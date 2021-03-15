廈門至胡志明 「海絲」航線開通

隨著集裝箱輪「錦和」輪3月9日靠泊廈門港海天碼頭，廈門開通了一條至越南胡志明港的「海絲」航線，福建與東協國家的經貿合作又新增了一條海上通道。

中新社報導，據福建省交通部門透露，這條「海絲」航線是由海豐國際控股有限公司、上海錦江航運有限公司和中外運集裝箱運輸有限公司共同打造的航線，路徑為廈門—胡志明—上海—太倉—大阪—神戶—太倉—上海，共投入3艘1700標箱集裝箱船舶。

廈門港務控股集團相關人士受訪表示，該航線的開通，使得廈門港至越南胡志明港的航線進一步加密，推動福建與東協之間形成高頻次、高質量的航線網絡布局。

「這條航線每周二在廈門港開航，三天直達胡志明港，主要搭載進出口貨物。」廈門港務控股集團企劃運營部總經理陳贇說，首航航次主要搭載服裝鞋帽製造原材料，該航線的運營效率較常規航線提升了30%，吸引貨物集聚。

在「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）簽署機遇下，福建與東協經貿合作水漲船高。福州海關日前發布的統計數據顯示，今年前兩個月福建省外貿進出口實現開門紅，對主要貿易夥伴均實現兩位數增長。其中，東協依然是福建省第一大貿易夥伴，福建省對東盟進出口467.1億元人民幣，同比增長44.2%。

菲律賓是福建省的重要貿易夥伴。今年1月，由福建盛乾科技有限公司和菲律賓企業共同打造的福州—馬尼拉國際全貨運航線開通。這條貨運航線的空中航班每周一、三、五13時從福州起飛，16時30分自馬尼拉返航。

福州—馬尼拉國際全貨運航線的開通和常態化運營，結束福州與菲律賓馬尼拉無定期國際全貨運航班的歷史。福建省商務廳官員表示，這條貨運航線增進福建與東協國家互聯互通，完善福建省「絲路飛翔」的空中布局；在RCEP與「中國—東協」自由貿易協定疊加效應下，也將促進福建與菲律賓經貿交流合作。