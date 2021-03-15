台灣百年茶香 進駐廈門老廠房

位於廈門市湖里區的印華地磚廠老廠房，記錄著屬於廈門經濟特區的獨特記憶—這是1980年代，廈門第一家落戶特區的外資企業。而今，文化創意的注入讓老廠房煥發出新活力。

中新社報導，來自台灣台南的鄭鈞元，帶著家族百年茶品牌來到這裡，為老廠房添上了一抹茶香。鄭鈞元是台灣「鄭福星」茶品牌的第三代經營者，他在印華地磚廠的老廠房裡打造了有茶有故事的「老茶故事館」。

鄭鈞元花了一年多時間，在保留老廠房特色的前提下，加入茶元素。為此，他還往返兩岸多次，從台灣帶來爸爸年輕時送茶用的腳踏車、爺爺用來裝茶的老中藥櫃、珍貴的台灣烏龍茶製茶工藝老海報……他希望與來到這裡的顧客更好地分享茶香，分享有溫度、有故事的台灣烏龍茶。

鄭鈞元表示，「鄭福星」茶品牌始於20世紀初，經由家族傳承至今已有百年。看好大陸的市場和潛力，2008年鄭鈞元到廈門成立企業，在大陸開始了新起步。他說，台灣烏龍茶緣起福建。大約在100多年前，來自福建的烏龍茶苗被種植在台灣的凍頂山上；此後，茶種在台灣種植培育，製茶工藝也在台灣不斷發展。

「如今，我們將茶經由海運，回到大陸。」鄭鈞元說，希望能够遍地開花，與兩岸朋友共享茶香。

自2008年登陸以來，鄭鈞元的企業搭上大陸發展快車，不斷成長。鄭鈞元表示，2020年，企業不但沒有受到新冠肺炎疫情嚴重影響，而且加盟商增加了近一倍，截至目前大陸地區已有近500家加盟商。

在鄭鈞元看來，「閉門造車」不利於企業發展，而大陸市場體量大，發展潛力也十分巨大。他表示，期待兩岸茶產業能够持續交流合作，相互促進，共同發展。

作為「鄭福星」茶品牌第四代的「95後」鄭成功也來到廈門，與父親鄭鈞元共同打理生意。鄭成功認為，大陸市場為年輕人提供了一個「無限可能」的平台，可以創造更多的空間和價值。「我們希望以此為起點，創造下一個百年。」鄭鈞元說。