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中芯國際最新戰略曝光：上設備加產能

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
「先生存再發展」，目前中芯國際聚焦於較為成熟的14奈米製程工藝，不再尋求快速衝擊更先進工藝。（中芯國際）
「先生存再發展」，目前中芯國際聚焦於較為成熟的14奈米製程工藝，不再尋求快速衝擊更先進工藝。（中芯國際）

以去年美國禁令生效為重要轉捩點，大陸最先進的積體電路製造企業中芯國際的發展策略已發生巨大的變化，那就是「先生存再發展」，目前中芯國際聚焦於較為成熟的14奈米製程工藝，不再尋求快速衝擊更先進工藝。

新浪科技報導，其實這樣的策略在去年美國禁令生效時，業界便有中芯國際放棄追逐更先進工藝轉而加碼成熟工藝的消息傳出。當時公司發布公告回應時表示，初步評估短期內營運、財務狀況不會受到重大不利影響，但是10奈米及以下先進工藝的研發、產能建設，會有重大不利影響。

實際上，中芯國際也是這麼做，本月初發布公告表示與荷蘭ASML達成一筆12億美元的深紫外光（DUV）設備的購買協定，而非先進工藝的極紫外光（EUV）設備，而中芯國際正在努力重新獲得訂單，特別是14奈米製程工藝訂單。

先前不久，再度從供應鏈傳出中芯國際14奈米製程工藝產品良率已追平台積電同等工藝，水準達約 90%到95%，各製程產能滿載，部分成熟工藝訂單已排至 2022年，在目前全球缺芯的大環境下，中芯國際應該不缺訂單。

中芯國際在今年2月初公布去年第4季財報時表示，計畫今年成熟12吋產線擴產1萬片，成熟8吋產線擴產不少於4.5萬片。未來將考慮加強第一代、第二代製程工藝多元平台開發和布建，並拓展平台的可靠性及競爭力。

上設備、加產能，已成為中芯國際顯然把新的利潤增長點，放在14奈米製程工藝，雖然放眼國際14奈米製程工藝並非最先進，但可見運行模式已經形成了從盈利到研發的良性循環，公司發展也逐漸進入穩定的軌道當中。

只是大約兩代的差距將成為一條難於逾越的紅線。

中芯 奈米

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