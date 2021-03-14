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未來15年 大陸將建逾150座機場
中國大陸將迎來新一輪的機場建設高潮。大陸官方近日印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出，到二○三五年，大陸民用運輸機場達到四百座左右。目前，大陸民用機場為二百三十八個，意味著未來十五年，大陸將新增一百五十多座機場，平均每年要新增十個。
香港星島網引述中國新聞周刊報導，《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出，為了建成便捷順暢的交通運輸，二○三五年前，大陸除部分偏遠地區外，將基本實現縣級行政中心十五分鐘上國道、三十分鐘上高速公路、六十分鐘上鐵路，市地級行政中心四十五分鐘上高速鐵路、六十分鐘到機場。
目前，大陸三百三十多個地級以上市州中，有一百多個城市沒有機場。有分析認為，新增規劃建設的一百五十多座機場，將主要出現在中小城市。
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