社保基金罕見密集亮相 年內五度現身A股調研名單

今年以來，在A股大盤上沖下落震盪之際，一向低調的社保基金突然現身在調研機構的隊伍中，共同調研五家上市公司，引發市場種種聯想。

證券日報報導，大陸全國社保基金是A股重要的長線投資單位。今年以來，A股市場波動極為劇烈，一向神秘的社保基金卻頻頻現身A股調研名單。

私募排排網研究員朱聖表示，A股市場的投資正在從散戶化向機構化轉變，價值投資的有效性越來越高。社保基金作為A股市場重要的參與機構，其一舉一動均會對A股市場的走向產生較大影響，因此才受到市場的高度關注。

他認為，A股現已產生越來越多的新興行業，這些新型行業的商業模式複雜多變，需要投資人不斷進行追蹤調研，才能把握行業發展的脈搏，抓住潛在的投資機會。因此社保基金也一改往日的低調作風，頻頻對A股上市公司進行調研。

朱聖分析稱，近期市場利率上行，原本估值高高在上的核心資產遭遇一波大幅下跌，對於注重長期投資的社保基金而言，此次下跌恰好是一個較好的逢低介入時機。

同花順數據統計顯示，今年1月25日、1月29日、2月8日、3月1日、3月9日，社保基金分別出現在富森美、偉星新材、京滬高鐵、蘇寧易購、森馬服飾等5家上市公司的調研隊伍中。而這5家公司恰恰也是機構調研的重點。

據分析，年內社保基金所調研的這5家上市公司，集中表現出兩大特點：一是普遍抗跌。二是這5家公司股價普遍處於相對低點。

對於社保基金積極布局的化工和電子行業，私募排排網研究主管劉有華表示，化工和電子行業屬於景氣度較高的行業，隨著新冠疫情逐漸得到控制和經濟的復甦，化工和電子行業的市場需求會進一步釋放，有望維持較高的景氣度。

劉有華指出，社保基金的投資風格主要是投資周期較長、風險意識較高、投資理念成熟，追求長期穩健的複利回報。基於上述特徵，社保基金往往傾向選擇成長確定性較高、有高分紅潛力、估值具有足夠安全邊際的優質個股，進行長線布局。

對於社保基金持倉股的未來投資機會，前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，從長期來看，業績優良的股票依然是機構資金配置的重點。這波下跌是機構獲利回吐的表現，而不是上市公司基本面改變造成的，核心資產依然具有配置優勢。