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螞蟻人事地震 CEO胡曉明下台井賢棟善後

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
螞蟻集團CEO胡曉明昨〈12〉日晚間向內部發佈郵件，宣佈辭職。取自新京報
螞蟻集團CEO胡曉明昨〈12〉日晚間向內部發佈郵件，宣佈辭職。取自新京報

螞蟻集團CEO胡曉明昨〈12〉日晚間向內部發佈郵件，宣佈辭職。董事長井賢棟救火，表示將兼任CEO。去年11月螞蟻集團上市前夕被喊停，隨著螞蟻集團整改，CEO離任，螞蟻集團的上市之路更加充滿不確定性。

胡曉明是在12日美股開盤前，向內部發佈郵件，表示自己將辭去螞蟻集團CEO一職，未來將負責螞蟻生態社會公益相關專案。美股開盤後，阿里巴巴跌幅超過3 3.9%。

螞蟻集團被要求全面整改至今，重新上市依舊長路漫漫，胡曉明是主掌螞蟻在AH古上海和香港兩地上市的操盤人，也是第一個在螞蟻風暴中宣佈下臺的關鍵核心高管，但螞蟻能否因此全身而退，還有待觀察。

CEO突然離任，螞蟻集團今日表示：情況屬實，董事會基於個人意願同意這一請求。井賢棟隨即表示接手兼任螞蟻CEO。

井賢棟也發布內部郵件，表示胡曉明辭任螞蟻集團首席執行官和執行董事，投入全部精力從事社會公益事業。並進一步透露，胡曉明接下來將全面負責阿里和螞蟻的公益和社會責任工作，用互聯網的技術和創新的方式為鄉村振興戰略和共同富裕目標貢獻力量。

胡曉明辭任螞蟻集團執行董事 ，仍是阿里巴巴集團合夥人之一，他還兼任天弘基金公司董事長，網商銀行董事長，中國聯通非獨立董事。

胡曉明先後在支付寶、阿里金融、螞蟻集團擔任重要職務。2020年11月備受矚目的螞蟻IPO被緊急叫停。隨即遭到中國人民銀行、銀保監會、證監會等四部門，對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。並要求螞蟻整改面對巨大的監管壓力，將轉變金融控股公司的結構，遵守與銀行類似的規則和資本要求。

美股 中國人民銀行

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