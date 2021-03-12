小米宣布百億港幣回購庫藏股 市場認為與股價持續受挫有關

小米罕見在發布年報前，宣布港幣100億元股份回購（買回庫藏股）計畫，公司指此舉可展示對自身業務展望及前景充滿信心。

路透報導，小米將於24日公布去年全年業績，之前一個月為緘默期，上市公司不得在聯交所回購股份，惟特殊情況除外。

小米11日晚間公告稱，董事會決定行使授權啟動港幣100億元股份回購計畫，以展示對自身業務展望及前景充滿信心。

公司將根據公司組織章程大綱及細則、上市規則、公司收購、合併及股份回購守則、開曼群島公司法以及所有適用法律及法規進行建議股份購回。

公司股價由年初至今累計下跌逾34%，同期恒生科技指數則升2.5%。小米股價昨報收港幣22.75元，上漲4.1%。

小米表示，董事會認為，於現況下進行股份購回，可展示公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為本公司帶來裨益及為股東創造價值。且公司現有財務資源足以支持股份購回同時維持穩健的財務狀況。

小米於今年1月5日股價曾創港幣35.9元的歷史新高，1月15日美國國防部將小米等九家大陸公司列入與大陸軍方有關聯的企業黑名單後，股價持續走低，至本周二曾觸及20.65元的五個月低點。

第一財經分析，小米集團回購股份背後原因之一，與股價持續受挫有關。富時羅素3月5日稱，將小米從全球指數中剔除，此一決議從12日開始生效。標普全球評級也宣布將於15日開盤前，將小米等公司股票從標普道瓊指數中剔除。

中信證券發表研報稱，若小米集團最終被富時羅素和MSCI等剔除指數，或將有約18.7億美元的被動資金流出，並可能影響其他美國人士的主動資金的交易行為，短期可能帶來較大的交易波動。

不過中信證券也表示，小米手機×AIoT的長期生意模式較好，在品牌、效率、規模方面的競爭優勢不斷提升，具備較好的長期投資價值。中短期來看，基本面趨勢持續向好。

野村發表的研究報告稱，小米集團股價調整後風險回報更好，將評級由中性升至買入，目標價由港幣23元升至27元。