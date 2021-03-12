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挖角200名台灣科技人才跨海當「叛將」 比特大陸有何吸引力？

香港01 / 司馬台／報導
比特大陸。圖／取自視覺中國
比特大陸。圖／取自視覺中國

台灣檢調日前約談據信為全世界比特幣挖礦機產業龍頭、中國大陸「比特大陸」（Bitmain）公司以資金支持營運的台灣智鈊科技、芯道互聯公司負責人，指控其未經台灣經濟部審核，違反《兩岸人民關係條例》規定在台灣以陸資成立公司，兩名負責人經審訊後被諭令各以新台幣10萬元、20萬元交保候傳。

據台媒報道，智鈊科技、芯道互聯公司早自2017年即違法在台成立公司，主要任務為祭出重金在台灣尋找人工智能（AI）晶片設計人才，前後已有約200名台灣科技業人才被「獵人頭」，甚至還另覓場地設研發中心，動作之大被台灣科技業形容為「在竹科門口拉人」，台灣晶片設計龍頭聯發科技公司（Media Tek）去函警吿，提醒相關人勿涉竊取該公司核心技術，違反《營業秘密法》相關規定，更直言，檢調以違反《兩岸條例》相關規定發動約談是為立威警吿、止損，真正目的在於後續清查，了解有無竊取台灣半導體產業核心技術的犯罪事實。

有趣的是，台灣最大網站入口平台「Yahoo！奇摩」民調中心在本案爆發後，對其平台用戶發起「對岸重金挖角，你會願意西進工作嗎？」實時民調，預計調查時間為當地時間3月10日到3月15日，截至3月11日傍晚，已有超過8,100名以上用戶參與該民調，選擇「非常願意」35.9%，「還算願意」30.9%，合計超過66%；選擇「不太願意」11.3%，「非常不願意」17.3%，合計僅28.6%。

該調查還詢問「以目前兩岸情況，你願意到大陸工作嗎？」，結果選擇「非常想」13.3%、「還算想」26.8%，合計超過40%；選擇「非常不想」38.8%，「不太想」15.8%，合計近55%，而在可複選的「什麼樣的條件下，願前往大陸工作」題目，被選擇最多的前3項分別為「待遇夠優渥」40%、「兩岸情勢穩定後」29.9%，「符合自己職涯規劃」、「自己專長能發揮」各有19.1%。

目前該調查還在進行中，但從目前已知的8,100人自願填題受調查的數據，卻已經可以瞧出一些端倪。就是雖然台灣司法機構大動作約談「叛徒」，台灣輿論也對智鈊科技、芯道互聯公司台灣籍負責人持批判看法，但對自願自聯發科等台灣高科技公司離職，轉而為比特大陸效力的200名台灣科技業人才來說，套用「Yahoo!奇摩」的調查，除了因為待遇優渥外，還有生涯規劃、專長能發揮的考慮，當然，兩岸情勢不穩定也是考慮。

簡言之，雖然台灣網絡「主流民意」總是可以很輕易的將為陸資公司效力的台灣人才（尤其是半導體產業公司）貼上「叛將」、「叛徒」的標籤，但對這些被挖角的人來說，除非其效力是以竊取台灣公司商業機密、核心技術等不法為前提，否則也只是對「個人美好生活」的追求，包括物質上的優渥待遇，以及非物質的成就感等等；再者，若不是真正的可用之才，相信比特大陸公司也不會想要重金禮聘。

例如，甫在2020年底擔任中芯國際公司副董事長的前台積電研發高管蔣尚義，他自己說了到中芯服務的理由是「追求自己的理想與事業」、「對半導體先進封裝及小晶片(Chip)技術仍有許多熱情」，他如果到美國、日本、歐洲、新加坡及全球範圍內任一家非陸資半導體公司任職，都可以輕易成為「台灣之光」，但因為他選擇到大陸弘芯、中芯任職，「叛將」標籤至今撕不下來。

又例如，以台灣人將人才貼「叛將」標籤的標準來論，鴻海集團進軍電動車領域的指標人物鄭顯聰，職涯多數時間為福特、飛雅特等國際汽車製造廠服務，在大陸創辦蔚來汽車後聞名全球汽車業界，一家老小目前都住在上海，實際上已是不折不扣的大陸人，但他回台擔任鴻華公司執行長，推動MIH電動車平台，馬上就從「叛將」變「台灣之光」，又或者，大陸人該替鄭顯聰貼上「叛將」標籤？

說到底，對蔣尚義、鄭顯聰及被比特大陸挖角的200名台灣科技業人才來說，對照台灣奇摩民調，可以知道為哪家公司效力並不真的在他們的考慮之內，他們真正考慮的是「對美好人生的追求」，包括優渥的待遇及自我實現的成就感。

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文章授權轉載自《香港01》

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