打房來真的！大陸多地嚴查貸款資金違規流入房市

大陸國務院總理李克強今年政府工作報告第三度提及「房住不炒」後，上海、北京、廣州、深圳等地已傳出，金融機構開始嚴查信貸資金違規流入房市的情況，一旦查出將「消費貸」、「經營貸」用於購房就會被抽貸，新打房措施震懾不少炒房者。

李克強在今年政府工作報告中提出，要保障好群眾住房需求。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩地價、穩房價、穩預期。報告還提出，要解決好大城市住房突出問題。

《21世紀經濟報導》等媒體指出，上海就有人今年1月5日獲得一筆人民幣500萬元貸款，近日卻遭銀行要求必須在3月31日前歸還全部貸款本息。據稱，原因就是這名客戶「未按約履行借款合同『第四條貸款用途』的相關約定」。

《新京報》指出，除上海外，在政策監管壓力下，在北京、廣州等地，一旦查出將「消費貸」、「經營貸」用於購房的情況，根據借款合同也有被抽貸的可能。

央視財經報導，深圳部分銀行本月9日起也開始對違規流向房市的信貸資金進行自查，並要求違規客戶提前還貸。業內人士表示，銀行對違規行為的嚴格審查對市場起到一定的警示作用。

報導稱，一般來說，當貸款人違規使用貸款資金時，根據合同約定，銀行有權提前收回貸款，即俗稱的「抽貸」。

新京報指出，早在今年1月底，上海銀監局就下發一份通知，要求金融機構對去年6月以來發放的消費類貸款、經營性貸款以及個人住房貸款進行全面自查。

房地產業研究機構貝殼研究院高級分析師潘浩指出，以往的政策都未涉及收回貸款。58安居客房產研究院分院院長張波也提醒購房者，慎用一些非正規的貸款手段，例如不要以「消費貸」、「經營貸」籌集購屋頭期款，因為現在查處力度非常大，甚至未來可能面臨處罰。