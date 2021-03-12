「阿里系」CEO晚上不回家 妻上網尋夫公司接監管函

阿里系美妝上市公司麗人麗妝董事長黃韜的妻子翁淑華，三八婦女節當天在微博公開喊話「希望丈夫回歸家庭」，老闆娘網上「尋夫」，讓麗人麗妝股價暴跌，連三天市值蒸發人民幣27億元，上交所12日向麗人麗妝發出監管工作函。

董娘控訴，黃韜這幾年晚上從不回家。還在微博@了馬雲、網紅papi醬、天下網商等人，要求傳話轉告他，「我和我們的孩子，等待著他回家。」

每日經濟新聞報導，黃韜在股價連跌地三天終於首度回應，只強調大家看到的也並不是真相。但沒有直接回應翁淑華微博的指責。

因為家事影響上市公司股價重挫，上交所今日向麗人麗妝發出監管工作函，涉及物件為上市公司、董事、控股股東及實際控制人。

只是家事難解，對董娘控訴老公不回家，麗人麗妝董秘表示，屬於董事長私事，公司不便干預。