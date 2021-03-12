大陸前2月實際使用外資逾260.7億美元 年增逾3成

大陸商務部12日公布，1到2月大陸全國實際使用外資人民幣1,767.6億元，年增31.5%；折合260.7億美元（約新台幣7417.3億），年增34.2%，不含銀行、證券、保險領域。

據大陸商務部網站消息指出，從行業來看，大陸服務業實際使用外資人民幣1,417.4億，較去年同期增長48.7%，占大陸全國實際使用外資的80.2%，其中，批發和零售業、住宿和餐飲業、租賃和商務服務業分別增長54.1%、45.6%、70.3%。

從投資來源地來看，「一帶一路」沿線國家、東協、歐盟實際投資較去年同期分別增長26.2%、28.1%、31.5%。

從區域分布來看，大陸東部、中部、西部地區吸收外資分別增長32.3%、11.1%、50.9%。

即使去年全球爆發疫情，但大陸仍是全球外國直接投資（FDI）最大流入國，吸引了1,630億美元資金流入。而聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）之前公布的一份報告顯示，相較之下，美國流入1,340億美元資金。