再度嚴打 大陸對騰訊、百度等互聯網12家企業開罰

在新冠疫情導致經濟衰退且不平等持續加劇之際，股票市場卻蓬勃發展，無疑是個不幸的組合。因此，香港政府突然其來將股票交易印花稅調漲三成的決定，應不令人感到意外。從富裕有餘的金融市場汲取資金來支應消費券派發，輕而...

2021-03-12 10:16