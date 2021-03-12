快訊

西半部空品幾乎都亮紅燈 下午中部以北可望改善

拒中古屋！3千萬想買北市新3房有困難 網友建議到這區找

聽新聞
test
0:00 / 0:00

再度嚴打 大陸對騰訊、百度等互聯網12家企業開罰

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸再度出手對多家互聯網企業開罰。（圖／取自大陸自媒體）
大陸再度出手對多家互聯網企業開罰。（圖／取自大陸自媒體）

大陸再度出手對多家互聯網企業開罰。大陸國家市場監管總局12日對互聯網領域10起違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，包括騰訊控股收購猿輔導股權案、百度控股收購小魚集團股權案等涉及12家企業分別處以人民幣50萬元（約新台幣220萬）罰款。

中新網報導，大陸國家市場監管總局對銀泰商業（集團）有限公司收購開元商業有限公司股權案、成都美更美信息技術有限公司收購望家歡農產品集團有限公司股權案、蘇寧潤東股權投資管理有限公司收購上海博泰悅臻電子設備製造有限公司股權案、滴滴移動私人有限公司與軟銀股份有限公司設立合營企業案、好未來教育集團收購噠噠教育集團股權案、上海東方報業有限公司與北京量子躍動科技有限公司設立合營企業案等10起違法實施經營者集中案件立案調查。

大陸國家市場監管總局指出，上述10起案件均違反了大陸反壟斷法第21條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。

上海 北京 人民幣 騰訊 百度

延伸閱讀

香港立法會換屆選舉9月舉行？大陸全國人大有前提

港府官員發表聲明 支持大陸全國人大通過修改香港選制決定

中美半導體合作？ 業界：美半導體出口管制沒變

李克強：陸今年經濟成長超6%

相關新聞

再度嚴打 大陸對騰訊、百度等互聯網12家企業開罰

大陸再度出手對多家互聯網企業開罰。大陸國家市場監管總局12日對互聯網領域10起違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，包括...

罕見！小米在財報前公布1百億港元股份回購計畫

大陸智慧型手機巨頭小米11日指出，董事會決定行使授權啟動100億港元（約新台幣367.2億）股份回購計畫，以展示「對自身...

國產替代化加速！又有大陸業者購進ASML光刻機

A股上市公司上海新陽發布公告稱，由上海芯刻微材料技術有限責任公司委託盛吉盛（寧波）半導體材料有限公司代理投標，成功得標購...

【經濟彭博周報】香港房市榮景...建在無形貧民窟上

在新冠疫情導致經濟衰退且不平等持續加劇之際，股票市場卻蓬勃發展，無疑是個不幸的組合。因此，香港政府突然其來將股票交易印花稅調漲三成的決定，應不令人感到意外。從富裕有餘的金融市場汲取資金來支應消費券派發，輕而...

鴨肉當內蒙草原牛 陸直播賣貨詐騙3,500萬元

大陸直播電商火爆，但假貨屢見不鮮。江蘇揚州警方破獲詐騙金額高達人民幣800多萬元〈約新台幣3,500萬元〉的直播賣假牛肉...

美媒：北京劍指馬雲 擬對阿里巴巴祭天價罰款

阿里巴巴集團創辦人馬雲惹火北京當局，一手打造的商業王國淪為重點整頓對象。華爾街日報今天報導，中國主管機關考慮開出金額破紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。