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再度嚴打 大陸對騰訊、百度等互聯網12家企業開罰
大陸再度出手對多家互聯網企業開罰。大陸國家市場監管總局12日對互聯網領域10起違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，包括騰訊控股收購猿輔導股權案、百度控股收購小魚集團股權案等涉及12家企業分別處以人民幣50萬元（約新台幣220萬）罰款。
中新網報導，大陸國家市場監管總局對銀泰商業（集團）有限公司收購開元商業有限公司股權案、成都美更美信息技術有限公司收購望家歡農產品集團有限公司股權案、蘇寧潤東股權投資管理有限公司收購上海博泰悅臻電子設備製造有限公司股權案、滴滴移動私人有限公司與軟銀股份有限公司設立合營企業案、好未來教育集團收購噠噠教育集團股權案、上海東方報業有限公司與北京量子躍動科技有限公司設立合營企業案等10起違法實施經營者集中案件立案調查。
大陸國家市場監管總局指出，上述10起案件均違反了大陸反壟斷法第21條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。
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