罕見！小米在財報前公布1百億港元股份回購計畫

大陸智慧型手機巨頭小米11日指出，董事會決定行使授權啟動100億港元（約新台幣367.2億）股份回購計畫，以展示「對自身業務展望及前景充滿信心」。小米股價由年初至今累計下跌逾34%，同期恒生科技指數則升2.5%。

路透報導，小米於去年6月通過股東決議案獲授權購回數目不超過已發行股份總數10%的股份。小米指出，董事會11日正式決議行使授權，以不定期按最高總額100億港元於公開市場購回股份。

小米表示，董事會認為，於現況下進行股份購回可展示本公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為本公司帶來裨益及為股東創造價值。本公司現有財務資源足以支持股份購回同時維持穩健的財務狀況。

小米還表示，隨著集團「手機X AIoT」戰略的持續有力推進下，本公司以股份購回表達對現時及長期業務前景充滿信心。

小米將於24日公布全年業績，之前一個月為緘默期，上市公司不得在香港聯交所回購股份，特殊情況除外。

小米於今年1月5日股價曾經創出35.9港元的歷史新高，1月15日美國國防部將小米等9家中國公司列入所稱的與中國軍方有關聯企業黑名單後，股價持續走低，至9日曾觸及20.65港元的5個月低位。