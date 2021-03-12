陸新一代中型運載火箭 長征七號A今晨升空

大陸新一代中型高軌運載火箭「長征七號A遙二」，今〈12〉日淩晨在海南文昌衛星發射中心升空，並成功將新技術驗證系列衛星九號送入預定軌道。

長征七號A升空，對大陸的重大意義是進入大中型衛星的升級換代，跨出航太強國建設的重要一步。

長征七號A運載火箭總指揮孟剛指出，長征七號A運載火箭將大陸運載火箭地球同步轉移軌道運載能力從5.5噸提升至7噸，奔月軌道運載能力不低於5噸，同時具備零傾角軌道、奔月軌道等高軌發射能力。

长征七号A運載火箭總設計師范瑞祥表示，長征七號A運載火箭是新一代運載火箭中的中型高軌運載火箭。

大陸新一代運載火箭的型譜規劃，是在長征七號運載火箭基礎上，與長征三號甲系列火箭三子級組合形成的一款新構型火箭。長征七號是一型「兩級半」構型的火箭，而長征七號A是一型「三級半」構型的火箭，多出了一個第三級。所謂「二級半」就是火箭的芯一級、芯二級再加上助推器這個「半級」。

長征七號A作為「三級半」自然就是多出了一個「芯三級」，主要就是為了給長征七號A火箭，提供能夠往更高軌道飛行的動力。