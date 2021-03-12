鴨肉當內蒙草原牛 陸直播賣貨詐騙3,500萬元

大陸直播電商火爆，但假貨屢見不鮮。江蘇揚州警方破獲詐騙金額高達人民幣800多萬元〈約新台幣3,500萬元〉的直播賣假牛肉乾案件，號稱「感受不一樣的內蒙古草原牛，綠色健康味道」，其實鴨肉的成分為100%。

大陸電商平臺上，人人皆可播，明星、網紅、專家代言帶貨推波助瀾下，宣傳亂象叢生，不少人在巨額經濟利益的驅使下，不惜以身試法。

聯商網報導，警方表示，這家直播電商打出幫助內蒙古的名號，網上直播銷售內蒙草原牛牛肉乾，拍宣傳片用真牛肉，主播帶貨穿蒙古服飾，背景牆配草原和蒙古包。消費者舉報以人民幣99元的價格購買了4袋牛肉乾，收到貨後品嘗發現味道不對，向揚州市公安局報警。

警方將牛肉乾送往食品檢驗機構檢驗，結果顯示牛肉的成分為零，鴨肉的成分為100%！

警方到現場查證，發現所謂的內蒙牛肉，其實只是「食品公司生產、傳媒公司推廣、電商公司銷售」的合作模式，這在大陸電商平台上比比皆是。

重慶市第一中級人民法院副院長李生龍認為，電商直播帶貨故意隱瞞商品真實資訊或虛構事實，有違市場交易誠信原則。而直播帶貨頻頻翻車，凸顯虛假炒作氾濫擾亂市場秩序，消費者要提防虛構流量泡沫的陷阱。