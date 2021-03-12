風暴擴大 燒向智慧手機

大陸海關總署近日發布2021年前兩個月主要商品的進口情況。1至2月進口半導體關鍵零組件比2020年11至12月下降11%。統計發現，半導體產業鏈供應緊張，晶片荒已從最早出現供應短缺問題的汽車晶片，正以非常快的速度蔓延至智慧手機晶片。

據統計，今年前兩個月，大陸進口了964億個半導體關鍵零組件，比去年同期增長了36%；但較去年11至12月下降11%。

通信世界網報導，年增成長36%，主要是與去年同期正值疫情高峰，今年復工復產，以及在家學習、在家辦公等導致對移動終端需求增大，另外，5G手機更新迭代加快，對半導體零組件需求因此非常強勁。

但月增下降11%，則反映當前晶片進口產業鏈供應緊張，尤其晶片短缺現象正以非常快的速度從汽車產業蔓延至智慧手機產業。

小米中國區總裁盧偉冰在微博上感嘆，「今年晶片太缺了，不只是缺，是急缺。」高通候任CEO安蒙則表示，晶片短缺是比競爭對手或消費者對5G手機需求疲軟等，更加令人擔憂的議題。

他並透露，半導體供應危機讓他徹夜難眠，憂心晶片供應危機可能持續到2021年底。