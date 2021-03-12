渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽在最新研報中指出，大陸官方多項政策和中長期規劃，都隱含提升人民幣國際地位的意向，強人民幣政策正在成形；光大銀行金融市場部分析師周茂華也認為，目前人民幣仍處在一個相對強勢的區間運行。

人民幣兌美元中間價昨（11）日升值136個基點，報6.4970。在經歷周一大跌後，人民幣兌美元匯率連續兩個交易日升值，在岸、離岸市場昨雙雙升破6.5關口。

第一財經引述恒生銀行（中國）副行長兼環球市場業務主管吳英敏表示，近期市場對美元的看法已有分歧，弱美元的共識預期鬆動，有個別銀行轉為看漲美元，這與今年以來美債收益率反彈逾60BP（基點）、美國經濟最近數據較為亮眼等有關。

丁爽認為，強人民幣政策並不是透過市場干預推動人民幣升值，而是透過加固經濟基本面、維持審慎的宏觀和金融政策、保持國際收支經常帳戶基本平衡和推進人民幣國際化，使人民幣成為舉足輕重的國際儲備貨幣。

他指出，強人民幣並不意味人民幣單向升值，而且由於大陸在實行正常貨幣政策的過程中，必然會伴隨去槓桿和去風險，金融風險的暴露會不時影響市場情緒，可能會造成人民幣匯率階段性的貶值和波動。長期而言，人民幣的升值潛力顯著大於貶值空間。

周茂華也表示，近期人民幣走勢主要是美元指數觸底反彈，非美貨幣普遍下跌，尤其是除人民幣以外非美貨幣貶值幅度更大，導致人民幣對一籃子非美貨幣升值。另外，相對於2019年人民幣對美元水準，目前人民幣仍處在一個相對強勢區間運行。