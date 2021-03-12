2021兩會特別報導／李克強：就業最重要

大陸國務院總理李克強將今年經濟增長目標訂為增長6%以上，他在昨天舉行的中外記者會上表示，「說6%以上是開了口子的」，今年大陸實際經濟成長率可能會更高一點。但他也指出，大陸今年經濟工作更加看重的仍是業問題。

李克強昨天在全國人大會閉閉幕後的記者會上，回答的第一個問題就談到就業。他強調，「就業對一個國家、對一個家庭可以說都是天大的事」。

他透露，去年新冠疫情爆發後，當時北京當局最擔心的就是出現大規模失業。因此去年大陸在制定宏觀政策時，因不確定因素太多，沒有制定經濟增長的預期目標，但還是制定了就業目標，也就是城鎮新增就業900萬人以上。

因為他相信，只要能實現900萬人以上的城鎮新增就業，經濟就能維持正增長，因為有就業就有收入，就可以帶動消費、拉動經濟。去年大陸最終實現城鎮新增就業1,186萬人，也實現了經濟全年增長2.3%。

他表示，今年大陸的就業壓力仍然很大，城鎮新增勞動力約1,400萬人，其中高校畢業生909萬人，創歷史新高。

同時還要保障退役軍人就業，並為2億七、八千萬農民工提供打工的機會。

李克強指出，因此今年大陸在制定宏觀政策時，依然堅持就業優先的政策，將今年新增城鎮就業目標訂為 1,100萬人以上，希望在實際執行中還可以更高一點。

在被問到，研究機構多預期今年大陸經濟成長率可能達到8%，何以政府工作報告中提出的增長目標僅訂為6%以上？

李克強說，「我們當然樂見經濟向好」，但也清醒地看到，今年經濟是在恢復性增長的基礎上前行，有很多不可比的因素，世界經濟復甦不確定性也仍很大。

另外，李克強認為，目前大陸全社會研發投入占GDP的比重不高，尤其是基礎研究投入只占到研發投入的6%，而發達國家通常是15%到25%。下一步要加大基礎研究的投入，還要繼續改革科技體制。

在兩岸關係方面，李克強表示，陸方堅持一個中國與「九二共識」，反對任何形式的台獨活動。

陸方也一直堅持著兩岸一家親的理念，繼續推動兩岸融合發展。