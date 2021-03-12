兩岸融合發展 台商台青：舞台更廣

「近年來，兩岸融合發展不斷加速，正是台商發展的好機遇。」福建省漳州市台商投資企業協會會長林伯彥11日受訪時表示。

中新社報導，近年來，大陸「31條措施」「26條措施」「11條措施」以及福建省相關具體對台措施相繼落地。林伯彥表示，應藉助大陸發展的東風，大膽探索創新，並努力造福台灣同胞、積極服務台資企業，讓台胞台企能感受到更多獲得感。

來自澎湖的大有集團董事長翁啟鏡，1991年將台灣遠洋捕撈、水產精加工的經驗帶到東山，先後建起四個加工廠。他見證了大陸經濟的快速發展，今年正好是他扎根大陸滿30年。

「東山就是兩岸融合發展一個很好的起點。」在翁啟鏡看來，歷史上閩南人占了台灣將近四分之三的人口，其中很大部分就是從東山碼頭過去的；台灣的很多民間信仰，如關帝、媽祖，也是從東山分爐過去的。

台灣青年盧介凡在漳州市台商投資企業協會座談會上發言。（中新社）

近年來，翁啟鏡致力推動東山和澎湖開通往返兩地的客貨航線，如今兩地的碼頭正在建設中。翁啟鏡表示，期盼東山能早點跟澎湖通航，從澎湖再延伸到台灣本島，這樣兩岸交流就更方便。

翁啟鏡分享了自己的創業故事，同時鼓勵台灣青年抓住大陸發展機遇。他表示，願為台灣青年施展才華，實現抱負、成長、成才提供幫助，「將充分發揮東山與台灣地區及海外聯繫廣泛的優勢，對接澎湖，聯絡台灣各地，將東山對面嶼打造成兩岸融合青年創業示範基地」。

「海峽兩岸自古一家人，此時正是台商台青在大陸發展的好機會。」同樣來東山創業30年的漳州市台商投資企業協會常務副會長呂榜洲，長期以來也致力於推動兩岸融合發展，「大陸經濟社會不斷發展，台胞要共同參與中華民族偉大復興的大業」。

作為台胞的主要祖籍地，漳州正打造閩台融合先行區。漳州台商投資區海峽兩岸青年創業基地運營方負責人盧介凡表示，「十四五」賦予台灣青年更廣闊的舞台，「應該把握機遇，在大陸這片熱土上發揮專長」。