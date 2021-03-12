京東犀利 去年獲利增三倍

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

京東集團昨（11）日在美股盤前發布財報，去年第4季營收及獲利表現優於預期，去年第4季營收人民幣2,243億元，年增31.4%，淨利潤人民幣243億元（新台幣1,045億元），年增569%。

去年全年營收人民幣7,458億元，年增29.3%；全年淨利潤人民幣494億元（約新台幣2,173億元），年增304%。

由於營收和淨利潤均好於市場預期，財報公布後，京東盤前一度上漲逾10%。

華爾街見聞報導，京東集團董事長劉強東表示，儘管持續面臨著市場挑戰，但是在長期的經營理念和以客戶為中心的價值主張的推動下，京東的收入和用戶數量在第4季度加速增長。

劉強東指出，在第4季，京東繼續向以供應鏈為基礎的技術和服務公司轉型，收入來源日益多樣化，進入2021年，京東將繼續優化組織結構，投資於創新、高潛力的業務，以推動長期可持續增長。

根據財報，截至去年底，京東的活躍購買用戶數達到4.7億，全年淨增近1.1億活躍用戶，超過80%的新增活躍用戶來自於下沉市場（意指三四線城市及鄉下地區）。

去年受疫情等因素影響，大陸就業形勢趨緊，京東體系上市公司及非上市公司淨增了10萬名員工，截至去年底員工數達36萬人，同時還透過產業鏈間接帶動全大陸就業人數超過1,800萬。

中新社報導，截至去年底，京東將庫存周轉天數降至33.3天，創下公司上市以來最好水準，對比同行，亞馬遜的周轉天數是39天，全球零售業周轉效率標竿好市多與京東在同一水準。

在京東物流方面，截至去年底營運超過900個倉庫。包含京東物流管理的雲倉面積在內，京東物流倉儲總面積約2,100萬平方公尺。

財報提到，京東物流於今年2月16日，向香港聯交所提交上市申請，但目前無法確定是否或何時上市。

財報還指出，旗下提供基礎設施資產管理與綜合服務的子集團京東產發，與聯席領投的投資人華平投、高瓴資本以及其他投資人，簽訂不可贖回A輪優先股融資的最終協議，本次交易融資總額預計約為7億美元。

透過憑藉華平投資和高瓴資本的行業專長及資源，京東產發將進一步加強其基礎設施物業管理能力，並將定位為高品質基礎設施物業開發、營運及管理的領軍企業。

財報

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