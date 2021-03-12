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太陽能發展 設新門檻

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

大陸工信部昨（11）日發布新版「規範條件」，提出引導光伏（太陽能）企業提升技術及研發支出；並設定資金比率紅線，包括新建和改擴建多晶矽太陽能專案，要求最低自有資金比率為30%，此前所規定的最低資金比率為20%。避免盲目貸款投資，造成產能過剩。

上海財聯社報導，工信部昨（11）日發布「光伏製造行業規範條件（2021年本）」（簡稱「規範條件」）要求，太陽能製造企業應具備在大陸依法註冊成立，具有獨立法人資格；具有太陽能產品獨立生產、供應和售後服務能力；每年用於研發及工藝改進的費用不低於總銷售額的3%且不少於人民幣1,000萬元。

鼓勵企業取得省級以上獨立研發機構、技術中心或高新技術企業資質；申報符合規範名單時上一年實際產量不低於上一年實際產能的50%。

「規範條件」對現有太陽能製造企業及專案產品、新建和改擴建企業及專案產品均提出所需滿足的條件，其中多晶矽電池和單晶矽電池現有專案產品（雙面電池按正面效率計算） 的平均光電轉換效率分別不低於19%和22.5%，新建和改擴建企業及專案產品的平均光電轉換效率分別不低於20.5%和23%。

有太陽能產業資深投資人表示，行業幾乎每隔二到三年就會有一次技術替換，太陽能電池作為產業鏈中核心環節之一，最關鍵的指標是電池轉換效率，但提升1%也並非易事。

TechWeb報導，由於太陽能企業紛紛擴產，從矽料、矽片，到逆變器、玻璃等輔材產能過剩跡象明顯。

太陽能電池 光電

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