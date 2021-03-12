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廣州民生消費品 去年投訴大增

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州市消費者委員會11日發布2020年全市消費受理投訴情況，受疫情影響，民生消費品和生活社會服務類投訴同比大幅上漲，成為2020年廣州消費投訴熱點。

中新社報導，2020年，廣州全市消費者委員會共受理消費投訴157525件，較2019年同期上升了16%；為消費者挽回經濟損失7564.69萬元人民幣。從區域來看，天河區、番禺區、白雲區、黃埔區和海珠區位居前五位，五區受理量占全市受理量的近七成（69.05%）。

受疫情影響，2020年各類商品和服務投訴量普遍增加。數據顯示，日用商品、家用電子電器和服裝鞋帽等民生消費品是投訴熱點，其中服裝鞋帽類商品投訴量較2019年增加186.80%。生活社會服務類投訴較2019年增加72.48%，糾紛集中在餐飲服務、旅遊服務、出行服務和美容美髮等消費領域。尤其在疫情初期，該類投訴增漲迅猛。

此外，近年來，隨著網購商品數量和種類的增加，網購產品質量與售後服務良莠不齊的問題也逐漸凸顯。在2020年的疫情期間，很多消費者選擇通過網絡購買日用品、生鮮食品和防疫產品，相關投訴為此增多。

消費者反映，商家宣傳與實際不符、商家不履行「七日無理由退換貨」、單方「砍單」以及社交網絡平台也趁「疫」售假、誘購。另外，「直播帶貨」這一新興的消費模式也帶來了「參與銷售主體多且責任不清晰」「涉嫌虛假宣傳」和「售後維權難保障」等新問題。

疫情 和服 網購

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