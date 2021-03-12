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中小企業發展指數 上月回升
中國大陸中小企業協會最新數據顯示，2月中小企業發展指數（SMEDI）為87.5，環比上升0.5點，扭轉上月小幅回調態勢，重返上升通道，處於去年2月以來最高位。
新華社報導，分行業指數全面上升。工業、建築業、交通運輸郵政倉儲業、房地產業、批發零售業、社會服務業、信息傳輸計算機軟件業和住宿餐飲業指數分別比上月上升0.3、0.7、0.7、0.4、0.7、0.8、0.6和0.7點，但仍都處於景氣臨界值100以下。
從分項指數看，成本指數繼續下降，宏觀經濟感受指數、資金指數和勞動力指數由降轉升，均保持在景氣臨界值100以上；綜合經營指數、市場指數、投入指數和效益指數仍處於景氣臨界值100以下，但均比上月有所上升。
分地區看，東、中、西部和東北地區指數分別為87.8、87.4、88.2和82.5。從指數變動情況看，東、中、西部地區指數上升，東北地區指數下降。
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