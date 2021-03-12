TCL成長42% 跨入晶片設計

TCL科技發布2020年財報，淨利年增42%，並擬斥資人民幣10億元（約新台幣44億元）成立TCL半導體公司，進軍積體電路晶片設計、半導體功率器件等領域。

根據TCL科技發布的2020年度財報，公司營收為人民幣766.8億元，年增33.9%；淨利50.7億元（約新台幣223億元），年增42.1%；歸屬於上市公司股東淨利為43.9億元，年增67.6%。

財報稱，公司經營效率持續改善，全面超額完成年度預算目標。

界面新聞報導，TCL科技業務分為三大塊：以TCL華星為主的半導體顯示業務，中環半導體太陽能及材料業務；產業金融業務和其他。

值得注意的是，去年新冠疫情增加市場對液晶面板的需求，TCL華星產品銷售面積增長31.2%，營收達人民幣467.7億元，年增37.6%，淨利24.2億元，年增151.1%。

公告還披露，公司擬與TCL實業共同設立TCL半導體科技（廣東）有限公司，TCL半導體將作為公司半導體業務平台，圍繞積體電路晶片設計、半導體功率器件等領域的產業發展機會進行投資布局。

TCL半導體擬定註冊資本為人民幣10億元，公司與TCL實業分別出資5億元，各自占比50%。

TCL科技表示，TCL半導體將對上下游關聯產業需求量較大的晶片類別，如驅動晶片、AI語音晶片進行重點開發，透過吸引外部專業人才和團隊能力提升，推進專用晶片產品的生產。在半導體功率器件領域，TCL半導體擬進一步擴大產能，提高器件業務核心技術能力，率先突破市場。

此外，公司連同旗下的產業基金將充分發揮TCL金融及產業投資平台優勢，在積體電路產業領域尋求投資機會，持續布局產業生態圈資源，以發揮產業協同效應，增強業務整體競爭力。

展望今年業績，TCL科技董事長李東生預測，今年受晶片和玻璃供應短缺及新產能開出延誤影響，液晶面板市場供需持續偏緊，預期上半年產品價格依然堅挺，下半年供需大致平衡。