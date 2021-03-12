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永和豆漿股權官司 弟弟贏

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

台資永和豆漿集團股權紛爭，弟弟暫時勝訴，永和豆漿集團創辦人林炳生、林建雄兩兄弟鬩牆陷入股權糾紛，上海市第二中級人民法院日前終審裁定，駁回原告永和國際訴訟請求，弟弟林建雄和林炳生前妻洪志秀仍是第一、第三大股東，兩人共取得75%股權。

搜狐財經報導，永和豆漿由林炳生、林建雄兩兄弟創立，品牌隸屬於永和食品，永和國際為永和食品的股東，林炳生任永和國際董事長，弟弟林建雄任永和食品董事長兼總經理。

自2019年8月起，林炳生代表永和國際，先後將弟弟林建雄及前妻洪志秀告上海市浦東新區人民法庭，兩年間有12起訴訟。

根據法院民事裁定書，永和國際方面認為，林建雄未經股東會授權，於2019年4月9日召開臨時股東大會，向林建雄個人增發1,685萬股股份，將永和食品的註冊資本從人民幣5,050萬元增加到人民幣6,735萬元。

同時修改永和食品章程，審議通過林建雄非法與永和國際簽署的三份「股份轉讓協定」，將永和國際持有永和食品的2,499萬股股份轉讓給林建雄。之後林建雄再次以永和國際的名義，與哥哥林炳生的前妻洪秀芬，簽訂股份轉讓協議，將永和國際持有永和食品的875萬股的股份轉讓給洪秀芬。

永和國際兩年來多次申請撤銷被告林建雄於2019年4月召開的「臨時股東大會決議」及「章程修正案」，判定林建雄、洪秀芬與原告的股權轉讓無效。

股東會

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