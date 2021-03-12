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大陸宏觀稅負 去年降至15.2%
大陸國家稅務總局11日公佈的數據顯示，「十三五」時期，五年新增減稅降費規模合計超過7.6兆元（人民幣，下同）。隨著一系列減稅降費政策落實落地，2016-2019年中國大陸宏觀稅負（即一般公共預算收入中稅收收入佔GDP比重）分別為17.47%、17.35%、17.01%和16.02%，2020年降至15.2%。
中新社報導，期間，支持創新減稅累計超2.5兆元，培育壯大新動能；綠色稅收體系不斷完善，重點稅源企業綜合能耗強度下降6.6%；扶貧幫困的稅收優惠年均增長超30%；新辦涉稅市場主體年均增加超千萬戶，創業活力有效激發；第三產業稅收佔比提昇至58.1%；製造業銷售收入年均增長11.2%，高技術製造業不斷發展壯大；出口退稅累計超過7兆元。
2016年7月資源稅從價計徵改革全面推開，建立稅收與資源價格直接掛鈎機制，促進資源合理開發和可持續利用。「十三五」時期資源稅收入共7509億元，比「十二五」時期增長62.3%。水資源稅改革優化用水結構，有效抑制地下水超採。2020年，繳納環保稅的納稅人主要大氣汙染物二氧化硫、氮氧化物排放量較改革前2017年分別下降42.5%、28.7%。
大陸國家稅務總局統計數據顯示，「十三五」時期大陸新辦涉稅市場主體年均增加超千萬戶，新辦涉稅市場主體共計5745.3萬戶，較「十二五」時期增加2607.4萬戶，增長83.1%。新辦與註銷相抵，「十三五」時期大陸淨增涉稅市場主體3341.4萬戶。新辦涉稅市場主體中現代服務業占比明顯提升，勞動密集型行業占比逐年下降。
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