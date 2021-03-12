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房市升溫 一線城市收緊銀根

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
應對近期房價高企，一線城市調控政策多項指向收緊銀根，尤以深圳最為嚴厲。圖為山西一新蓋樓盤。（ 中新社）
應對近期房價高企，一線城市調控政策多項指向收緊銀根，尤以深圳最為嚴厲。圖為山西一新蓋樓盤。（ 中新社）

應對近期房價高企，一線城市推出調控政策中多項指向收緊銀根，尤以深圳最為嚴厲。業內人士表示，現在逐步調整了調控方向，在房價高企的情況下，買房離不開銀行貸款，調控政策逐漸轉向控制銀行貸款。

最新一期「中國新聞周刊」刊發文章指出，去年年底，一線城市二手房市場已然升溫。今年1月，大陸國家統計局公布的70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況顯示，深圳、廣州、上海二手房價格環比漲幅位列前三，北京位列第八。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說，這一輪房價上漲的形勢與2015年頗為相似，都是在貨幣寬鬆的背景下，樓市熱度從深圳傳導至其他城市。

2月8日，深圳市住建局發布全市3595個住宅小區的參考價格，定價以二手房網簽價格為基礎，並參考周邊一手住房價格。以官方發布的參考價剛性約束二手房掛牌價，在調控政策中可謂罕見。

雖然深圳二手房網簽量在參考價發布後斷崖式下跌，但真實成交價格並不受影響，真正受影響的是貸款額度。2月下旬，已有光大銀行、建設銀行、農業銀行等多家銀行明確表態，將參考價作為銀行按揭貸款的重要參考依據。

正在收緊房貸的一線城市典型的還有廣州。1月中旬，人民銀行廣州分行對廣州本地銀行進行窗口指導，要求新增個人住房貸款占比不能超過12.6％，每個月新增個人住房貸款額度不能超過2020年10月、11月、12月三個月的平均放款額度。

廣州大源按揭代理服務有限公司總經理鄭大源表示，現在銀行房貸額度普遍緊張，一些去年積壓的貸款申請還沒有放款。多數銀行仍然受理按揭貸款申請，只不過放款時間難以保證。

儘管北京、上海的按揭貸款申請、放款尚未有明顯變化，但是京滬兩地主管部門已經發出通知，防止消費貸、經營貸違規流入房地產市場，亦是在資金端收緊的信號。

文章指出，2020年，一線城市較低的房貸利率，以及更低的經營貸利率為資金流入一線城市樓市提供便利。以2020年12月為例，四座一線城市首套房貸利率均低於大陸平均水平5.23％，其中深圳為4.98％。李宇嘉直言，深圳樓市的問題，就是銀根問題、槓桿問題。

深圳 一線城市 二手房

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