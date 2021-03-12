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2月環比雖下降 汽車產銷同比高速增長
中國汽車工業協會11日發布2021年2月汽車工業產銷情況，儘管中國大陸汽車產銷環比依然呈現一定下降，但同比受同期基數較低影響繼續呈現高速增長。2月，中國大陸汽車產銷分別達到150.3萬輛和145.5萬輛，環比下降37.1%和41.9%，同比增長4.2倍和3.6倍。
中新社報導，1至2月，中國大陸汽車產銷389萬輛和395.8萬輛，同比增長88.9%和76.2%。
其中，從細分車型來看，1-2月，商用車產銷同比增長96.3%和86.2%。在商用車主要品種中，與上年同期相比，客車和貨車產銷均呈快速增長，貨車增速更為明顯。
此外，2月，新能源汽車產銷環比依然下降，同比繼續保持迅猛增長，產銷同比分別增長7.2倍和5.8倍。1至2月，新能源汽車產銷31.7萬輛和28.9萬輛，同比增長3.9倍和3.2倍。在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷均呈快速增長，純電動汽車增速更為顯著。
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