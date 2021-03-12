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2月同比下降0.1% 北京CPI連兩月負增長

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

今年2月份，北京居民消費價格總水平同比下降0.1%，降幅比上月收窄0.7個百分點。這是北京CPI連續兩個月負增長，持續低位運行。

中新社報導，大陸國家統計局北京調查總隊11日公布數據顯示，今年1月至2月，北京CPI同比下降0.4%。2月份，北京CPI同比下降0.1%，降幅比上月收窄0.7個百分點；環比上漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點。這與大陸國家統計局公布的2月份中國CPI走勢一致：同比降幅收窄，環比漲幅回落。

從同比來看，2月份北京CPI降幅收窄。其中，食品價格同比上漲0.1%，影響總指數上漲約0.01個百分點。鮮果和雞蛋價格分別同比上漲6.6%和1.8%。而豬肉和鮮菜價格分別同比下降10.8%和2.4%。飛機票價格同比下降30.8%。

從環比來看，2月份北京CPI漲幅回落。其中，食品價格環比上漲1.5%，漲幅比上月回落3.1個百分點，影響總指數上漲約0.23個百分點。

受春節消費需求增加影響，鮮果和水產品價格分別環比上漲6.6%和3.9%，漲幅分別比上月擴大6.2個和3.1個百分點；生豬出欄持續恢復，豬肉價格由上月上漲6.4%轉為下降3.6%。與此同時，春節期間，居民文化娛樂需求增加，電影及演出票和旅行社收費價格分別環比上漲25.4%和8.4%。

消費持續升溫，後期物價走勢如何？以豬肉、雞蛋和蔬菜價格為例，北京新發地農產品批發市場相關負責人表示，生豬產能恢復明顯，供應會繼續增強，肉價將呈現波動下行的態勢。蔬菜逐漸進入上市高峰期且物流暢通，菜價將處於季節性下降區間。

北京統計部門表示，據測算，在0.1%的同比降幅中，新漲價影響約為1.2個百分點，去年價格變動的翹尾影響約為-1.3個百分點。

北京 CPI 菜價

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