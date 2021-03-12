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台商打造夢工廠 創客成都創業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
四川成都的亞台青（成都）海峽青年創業園內，郭弘揚（中）與台灣青年游立揚（右）交流。（中新社）
四川成都的亞台青（成都）海峽青年創業園內，郭弘揚（中）與台灣青年游立揚（右）交流。（中新社）

「這幾年大陸西部發展很快，台灣青年不僅要把握機會，還要快速把握機會，這是我的肺腑之言。」3月上旬，位於四川成都的亞台青（成都）海峽青年創業園內，郭弘揚正在與園區內的台灣創客交流。

中新社報導，43歲的郭弘揚是台北人，從事投資行業多年，先後在台北、美國、上海等地追夢。2016年，到成都參與項目投資的他，被這座城市吸引，決定在此創辦孵化器。2017年，亞台青（成都）海峽青年創業園在成都市郫都區誕生。隨後幾年，創業園逐漸發展成為大陸西部知名的台灣創客「夢工廠」。　　

「不到四年時間，我們這裡已落戶78家台資企業，吸引了150多名台灣創客。」郭弘揚說，能切實幫助到台灣青年非常開心，「這比賺錢更有價值」。

25歲的台灣青年游立揚去年8月到成都。「來之前我也擔心，直到入住人才公寓，我才確認是真的，我選對了。」游立揚表示，他從事的在線教育行業，在疫情下發展迅猛，大陸市場大，機會也更多。

為台青提供從生活到工作的一站式服務，是郭弘揚的初衷。「小到如何使用App，大到提供辦公場地、協助聯繫政府，都是一對一服務。」郭弘揚說，創業園不可能保證企業成功，但希望把失敗的成本降到最低。

在郭弘揚看來，對有志於在大陸發展的台青來說，成渝地區是未來的好選擇。今年春節過後，郭弘揚組織創業園的台青聚會，邀請回台灣過年的台青參加視訊連線，希望讓更多台青瞭解「五年規劃」的重要性。

郭弘揚說，除了好的政策引導，讓更多台青得到真金白銀的獲得感，更能吸引大家留下來。為此，他與當地人社局對接，為入駐創業園的台灣碩士爭取到2萬至5萬元（人民幣，下同）不等，最高50萬元的人才獎勵。

對於創業園的未來，郭弘揚的夢想未曾改變，就是打造一個簡單、開放、便捷的平台。除了創業，他未來也將與更多台商合作，為台灣青年提供更多就業機會。

創業 青年 疫情

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