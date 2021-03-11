一窩蜂投資 江蘇汽車產能利用率僅三成三

在大陸各地爭相投入新能源汽車生產之際，江蘇省率先拉響產能過剩警報。江蘇省發改委指出，由於整車產能不斷擴大，2020年，江蘇省汽車產業產能利用率已進一步下滑至33%，已嚴重偏離產能利用合理區間。

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》指出，在大陸國務院2012年發布「節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）」後，就正式揭開大陸新能源車產業投資狂潮的序幕。

據統計，2015年至2020年，中國大陸共新增202個新能源汽車整車生產項目，總投資超過人民幣1.2兆元（約新台幣5.16兆元），總產能規劃達到3,000萬輛。

據中國汽車工業協會統計，2020年，大陸新能源汽車產銷分別為136.6萬輛和136.7萬輛，年比分別增長7.5%和10.9%，雙雙創下歷史新高。與此同時，大陸新能源汽車產能過剩問題也日趨嚴重。

界面新聞指出，目前大陸新能源汽車整車生產項目數量排名前三的省份分別為江蘇、浙江和江西。其中，江蘇已有31個新能源汽車整車生產項目，新能源汽車整車生產項目產能規劃已超過500萬輛。

「新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）」提出，中國大陸到2025年，新能源汽車新車銷售量將為汽車新車銷售總量的20%左右。中國汽車工業協會推估，屆時大陸新能源汽車年銷售量將超過500萬輛。

然而，按目前大陸各地已經發布的新能源汽車整車生產投資計畫，到了2025年，大陸新能源汽車年產能將達到3,000萬輛，也就是將達到銷售量的6倍。

江蘇省發改委近日發布的《關於切實加強汽車產業投資項目監督管理和風險防控的通知》指出，截至2020年底，江蘇已建成汽車年產能397.15萬輛，在建產能66萬輛。但2020年，江蘇汽車實際年產量僅131.18萬輛，產能利用率33.03%，低於大陸全國平均約20個百分點。

全江蘇33家整車廠中，只有5家企業產能利用率高於大陸全國行業平均水準。

江蘇省發改委表示，2016年至2020年，江蘇省汽車整車產能利用率分別為78%、56.7%、52.4%、39.76%、33.03%，呈現逐年下滑趨勢，目前已嚴重偏離產能利用合理區間。

為此，江蘇省發改委表示，未來將進一步強化對全省汽車產業投資項目的指導監督，嚴控新增整車產能，同時將適時建立建設進度緩慢項目或產能利用率低企業的退出機制。