美中科技戰被「卡脖子」 李克強：將加大基礎研究投入

美中科技戰未歇，中方在關鍵技術上被「卡脖子」，大陸國務院總理李克強今（11）日在總理記者會上回應，多年來，大陸在科技創新領域有一些重大突破，在應用創新領域發展得也很快，但是在基礎研究領域的確不足，下一步要加大基礎研究的投入。

李克強說，目前大陸全社會研發投入占GDP的比重不高，尤其是基礎研究投入只占到研發投入的6%，而發達國家通常是15%到25%。下一步要加大基礎研究的投入，還要繼續改革科技體制。

李克強指出，讓科研人員有自主權，很重要的是要讓科研人員有經費使用的自主權，不能把科研人員寶貴的精力花在填表、評比等事務上，還是要讓他們心無旁騖去搞研究，厚積才能薄發。

李克強認為，要建設科技強國，提升科技創新能力，必須打牢基礎研究和應用基礎研究這個根基，打多深的基，才能蓋多高的樓，不能急功近利，要一步一個腳印的走出去。

他還對學生們喊話，不管將來從事什麼職業、有什麼樣的志向，一定要注意加強基礎知識學習，打牢基本功和培育創新能力是並行不悖的，樹高千尺，營養還在根部。把基礎打牢了，將來就可以觸類旁通，行行都可寫出精彩。