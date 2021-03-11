陸GDP增速上看8%？李克強：6%不低了 走得快不一定穩

大陸國務院總理李克強今（11）日在總理記者會上表示，大陸提出6%以上的經濟增長預期目標，引起了多方面關注，也有的認為低於預期。但世界經濟復甦不確定性依然很大，6%以上，不低了。一時走得快不一定走得穩。

新華網報導，李克強說，目前大陸經濟總量約人民幣100兆元，增長6%就是人民幣6兆元，這要放到「十三五」之初，就是8%以上才能達到。而且，「6%以上」開了個口子，也可能實際上高一點，但不是定數字，而是引導預期。

李克強指出，希望把預期引導到鞏固經濟恢復增長基礎，推動高質量發展，保持可持續性。尤其是和明年、後年的目標相銜接，不能造成大起大落，否則會擾亂市場的預期。

李克強稱，一時走得快不一定走得穩，只有走得穩才能走得有力。希望大陸這樣一個巨大的經濟體，經濟能夠行穩致遠，保持長期向好。

日前大陸政府工作報告中提出2021年的GDP增長目標為6%以上，但目前很多國際機構都認為大陸2021年的經濟增長有可能達8%左右。