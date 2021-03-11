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李克強：今年大陸就業壓力仍然很大

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸國務院總理李克強。新華網
大陸國務院總理李克強。新華網

大陸國務院總理李克強今天在總理記者會上表示，今年大陸就業壓力仍然很大，城鎮新增勞動力約1,400萬人，其中大學畢業生909萬人，創歷史新高。還要保障退役軍人就業，還要為2.7億農民工提供打工機會。

新華網報導，李克強說，所以今年大陸在制定宏觀政策的時候，依然堅持就業優先的政策，繼續推動「六穩」，實現「六保」，還是把就業放在之首。去年頒布的有關就業的政策舉措，不僅沒有調退，還有所增加，其他政策都要有利於就業。

去年大陸實現城鎮新增就業1,186萬人，經濟全年增2.3%，居民收入相應增長，均優於預期。他相信，通過經濟穩定恢復增長，會帶動更多的就業崗位，而更多的就業崗位會推動經濟穩中向好。

「就業對一個國家、對一個家庭可以說都是天大的事。」李克強說，去年在疫情肆虐的時候，當時很多街面上都見不到行人，多數店鋪都關，當時最擔心的就是出現大規模的失業。企業和員工要明白，只要保住企業、穩住崗位，一復工復市，生意就會旺起來。

李克強 疫情

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