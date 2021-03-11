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培訓台企外銷電商 阿里砸重金逾3,000萬元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟在「外銷企業家春季會」宣布，啟動「台灣外銷電商加速方案」，全台限額300家企業從事電商培訓，每家全額補助培訓費10.8萬元，總規模逾3,000萬元。記者蔡敏姿／攝影
阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟在「外銷企業家春季會」宣布，啟動「台灣外銷電商加速方案」，全台限額300家企業從事電商培訓，每家全額補助培訓費10.8萬元，總規模逾3,000萬元。記者蔡敏姿／攝影

為加速中小企業數位轉型，阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟今（11）日在「外銷企業家春季會」宣布，啟動「台灣外銷電商加速方案」，全台限額300家企業從事電商培訓，每家全額補助培訓費10.8萬元，總規模逾3,000萬元。

阿里巴巴國際站將開設四大主題課程，導入實際操作體驗，並結合電商達人顧問輔導，強化輔導台灣中小企業擁抱數位貿易工具，協助企業在疫情期間掌握數位趨勢及應用能力，邁向海外商機。

郭奕麟表示，4月起，在台推出外銷轉型的輔助方案，提供300家企業免費電商培訓，對象不限阿里巴巴會員，只要是台灣合法的公司、不限產業別、出口別、全台的中小企業皆可報名。阿里將提供60小時課程，電商企業參訪三次，並邀請阿里巴巴資深講師、電商達人、稅務、物流、金融等顧問為企業擬訂電商計畫。

去年台灣全年出口額創歷史新高，年增4.9%重回成長軌道，阿里巴巴國際站創下交易額三位數增長、逾百個國家和地區交易額翻倍，帶領台灣優質商家登上世界舞台，平台上台灣商家數量增幅創下近十年新高。

機械、工具機、美妝、汽摩配、自行車組裝等是台灣外銷領導產業，不過，郭奕麟認為，台灣還有更多的隱形冠軍，如保羽毛球具、健食品、防彈咖啡等在外銷表現也很優秀，阿里巴巴國際站將幫助更多商家勇敢跨出海外。

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