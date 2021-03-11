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中美半導體協會今成立工作組 聚焦技術和貿易限制

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，將為中美兩國半導體產業建立一個及時溝通的信息共享機制。百度圖庫
「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，將為中美兩國半導體產業建立一個及時溝通的信息共享機制。百度圖庫

中、美兩國半導體行業協會今（11）日宣布成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，將為中美兩國半導體產業建立一個及時溝通的信息共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面政策。

中國半導體行業協會表示，兩國協會希望通過工作組加強溝通交流，促進更深層次的相互理解和信任。工作組將遵循公平競爭、知識產權保護和全球貿易規則，通過對話與合作解決中美兩國半導體產業的關切，為建立穩健、有彈性的全球半導體價值鏈共同做出努力。

工作組計畫每年兩次會議，分享兩國在技術和貿易限制政策方面的最新進展。根據雙方共同關注的領域，工作組將探討出相應的對策建議，並確定需要進一步研究的內容。今年的工作組會議將在線上舉行，今後視疫情緩解情況，將召開面對面會議。

根據磋商結果，雙方協會將各自委派十家半導體會員公司參加工作組，各自分享相關信息並進行對話，雙方協會將負責工作組的具體組織工作。

中國半導體行業協會成立於1990年，業務主管部門為大陸工業和信息化部，現任理事長為中芯國際董事長周子學。

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