百度在港二次上市 傳明日新股抽籤

大陸搜尋引擎龍頭百度將於明（12）日新股抽籤，市場消息稱，百度在港二次上市，將出售約4%股本，以百度周三美股收盤市值計，規模約34.8億美元。

香港經濟日報報導，據百度初步招股文件顯示，搜尋引擎起家的百度以擁有互聯網基礎的人工智慧公司作定位，強調百度自2010年起已開始投資AI以提升搜索及變現能力，多年來利用核心人工智能技術引擎開發新AI業務，核心業務（不包括愛奇藝）由AI驅動，為百度貢獻超過70%的總收入。

市場消息指，集資規模最多50億美元，中信證券、高盛、美銀證券為百度上市聯席保薦人。

百度自3月1日起調整每股美國存託股(ADS)與普通股的兌換比例，由每10股ADS兌換1股A類普通股，調整為每股ADS兌換8股A類普通股，此前外界已視此「1股拆80股」是為來港第二上市鋪路。

百度美股自去年12月至今累升逾倍，並於今年2月9日美股盤初，總市值首次突破1000億美元。盡管近期股價隨大市回落，但買盤不斷，目前股價歷史高位為354.82元。

百度美股周三收255.14美元。