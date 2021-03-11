中美加強對話 成立半導體產業技術和貿易限制工作組

中國半導體行業協會宣布，中、美兩國半導體行業協會經過多輪討論磋商，11日宣布共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，將為中美兩國半導體產業建立一個及時溝通的資訊共用機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面的政策。

中國半導體行業協會指出，兩國協會希望透過工作組加強溝通交流，促進更深層次的相互理解和信任。工作組將遵循公平競爭、智慧財產權保護和全球貿易規則，通過對話與合作解決中美兩國半導體產業的關切，為建立穩健、有彈性的全球半導體價值鏈共同做出努力。

工作組計畫每年兩次會議，分享兩國在技術和貿易限制政策方面的最新進展。根據雙方共同關注的領域，工作組將探討出相應的對策建議，並確定需要進一步研究的內容。今年的工作組會議將在線上舉行，今後視疫情緩解情況，將召開面對面會議。

根據磋商結果，雙方協會將各自委派10家半導體會員公司參加工作組，各自分享相關資訊並進行對話，雙方協會將負責工作組的具體組織工作。