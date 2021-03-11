聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸2月手機出貨量 飆2.4倍
中國信通院今（11）日公布，2月大陸手機市場總體出貨量2,175萬部，年升2.4倍。期間，大陸市場5G手機出貨量1,507萬部，占同期手機出貨量的69.3%。
信報財經報導，今年首兩個月，大陸手機市場總體出貨量累計6,187.9萬部，按年飆升1.2倍。其中，5G手機出貨量4234.9萬部，占68.4%。
中國移動之前發布的白皮書預計，今年大陸市場手機銷量將超過3.5億部，其中5G手機超過2.8億部，中國移動網內5G手機銷量將超過2億部。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言