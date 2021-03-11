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中芯14奈米追上台積電 下個目標是「它」

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中芯國際日前傳出14奈米制程工藝良率已經追上台積電，達到業界水準的90%至95%。騰訊網
中芯國際日前傳出14奈米制程工藝良率已經追上台積電，達到業界水準的90%至95%。騰訊網

中芯國際日前傳出14奈米制程工藝良率已經追上台積電，達到業界水準的90%至95%。此前，在中芯國際聯席CEO梁孟松率領下，僅三年多時間，就跨越五個制程時代。現在14奈米追平了台積電，下一步就是高端7奈米。

騰訊科技報導，梁孟松曾發布聲明，自其2017年11月上任後，此後的三年裡帶領2000多位工程師，完成了從低端28奈米到7奈米工藝五個制程的開發。

一般情況下，這是普通企業十年的工作任務，但中芯國際卻用了三年。只不過7奈米屬於攻克技術階段，準備在今年4月試產，如果能試產成功，無疑將為大陸晶片的崛起添加助力。

市場分析，台積電估計也沒料到，中芯國際的速度這麼快。供應鏈端消息稱，中芯國際各制程產能滿載，部分成熟工藝訂單已排至2022年。早在2019年第4季，中芯國際的14奈米工藝正式量產。現在14奈米追平了台積電，下一步就是高端7奈米了。

再加上中芯國際已經持有DUV光刻機，具備製造7奈米的條件。未來五年內，7奈米都會是主流工藝，目前市面上常見的高端電子產品，其搭載的晶片都是在7奈米制程。

比如手機產品領域的小米10系列，Redmi K40系列，榮耀V40等等。這些搭載7奈米晶片的產品性能同樣出色，就算使用5奈米，在沒有過多需求的情況下，只會造成算力過剩。

本月初，中芯國際已獲得部分美國設備廠商供應14奈米及以上成熟制程設備的供應許可，並且中芯國際之前一直有申請但未獲通過的一類關鍵設備（用於14奈米），此次也獲得了通過。這也意味著中芯國際14奈米工藝能夠繼續運轉。

全球半導體行業因美中貿易戰引發動盪，汽車和手機行業都出現不同程度的晶片緊缺。沒有足夠的晶片，就會影響行業企業的發展。誰能夠掌握晶片製造能力，就能拿下半導體市場大半江山。

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