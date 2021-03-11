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連5日重挫 大陸「基民」恐慌回撤 官媒急喊話

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
滬綜指連五日累計跌幅超過6%，且跌市重災區為高估值的白馬股（績效佳的股票），不少偏股基金損失慘重，引發大陸「基民」恐慌回撤。新浪財經
滬綜指連五日累計跌幅超過6%，且跌市重災區為高估值的白馬股（績效佳的股票），不少偏股基金損失慘重，引發大陸「基民」恐慌回撤。新浪財經

滬綜指連五日累計跌幅超過6%，且跌市重災區為高估值的白馬股（績效佳的股票），不少偏股基金損失慘重，引發大陸「基民」（基金投資人）恐慌回撤。大陸官媒「證券時報」今（11）日在頭版發表評論稱，呼籲基民在基金大幅波動中更應保持理性和冷靜。滬綜指今日開高0.4%，持續走高。

證券時報文章稱，只要基金底層投資的個股優質，長期業績向好，就是長期持有的理由。然而，A股市場的較大波動，權益類資產收益分布的不均衡，都將考驗基金持有人長期投資的理性和堅守。在基金大幅波動中，基民更應保持理性和冷靜。

這波股災就連基金經理網紅張坤、劉格菘管理的基金都不能幸免，雙雙創下歷史回撤記錄。

評論分析，基金大跌背後，不變的是大陸經濟快速復甦，不少行業景氣度上行。只要基金底層投資的個股優質，長期業績向好，就是長期持有的理由；基金短期的大跌，也不會改變權益類基金長期的賺錢效應。

社保基金自成立以來年均8%以上的投資收益率，偏股型基金19年來平均超過16%的年化收益率，都在凸顯投向權益類資產的長期價值。

文章指出，實際上，在市場情緒高漲中重倉買入，在市場絕望中清倉出局，不恰當的擇時是投資者虧錢的一大原因。2015年6月、2018年2月、2020年7月、2021年1月，都曾屢屢出現「一日售罄」的百億基金，往往在股市相對高點，基金也是銷售旺季。

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