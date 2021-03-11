人行放水 連續9日逆回購百億元

中國人民銀行（大陸央行）公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今（11）日進行人民幣100億元（約新台幣430億元）7天期逆回購中標利率持平，為2.2%。為第78日開展逆回購。

值得注意的是，人民銀行連續第9日進行人民幣100億元7天期逆回購操作，公開市場連續第四日操作量剛好對沖到期量。

據路透統計，本周公開市場共有人民幣500億元逆回購到期，每日均為人民幣100億元。

回購交易則分為「逆回購」和「正回購」兩種。「逆回購」就是人行向商業銀行買入短期債券，即是變相向銀行體系投放資金，令市場資金供應增加。「正回購」則相反，人行向商業銀行賣出短期債券，即是變相從銀行體系回籠資金，令市場上資金供應減少。

回購交易的特點是有時效性，操作期限有7日、14日、28日，正由於資金的收放期限短，所以屬於一個短期操作，令到人行更容易控制市場流動性。